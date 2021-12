Protest gegen Corona-Maßnahmen Demos in mehreren Städten – 14 verletzte Polizisten in Thüringen

In mehreren Städten haben am Wochenende Gegner der Corona-Maßnahmen demonstriert, im thüringischen Greiz kam es dabei zu Gewalt gegen Polizisten. Innenministerin Faeser richtete sich mit einem Appell an die Teilnehmer solcher Proteste.