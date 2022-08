In einer ersten Stufe können sie weiter etwa eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr anordnen. Auch kann eine »Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen« verhängt werden. Ausnahmen sollen ausdrücklich für aktuell negativ getestete Personen gelten. Weitere Ausnahmen sind für Menschen möglich, die nachweislich von Covid-19 genesen sind und für Geimpfte, deren Immunisierung nicht länger als drei Monate zurückliegt. Letztere Regelung müssen die Länder nicht umsetzen. In den Verhandlungen wurde diese Maßnahme in eine »Kann-Regelung« umgewandelt.



Möglich wäre mit einem Landtagsbeschluss zudem, Tests in bestimmten Einrichtungen, etwa Asylbewerberheimen, Gefängnissen oder Kinderheimen sowie an Schulen oder Kitas verpflichtend zu machen. Ab dem fünften Schuljahr könnte zudem in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen eine Maskenpflicht verhängt werden, um den geregelten Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten.