Hamburg

Auch in Hamburg gilt nach wie vor die Maskenpflicht für Kliniken, Pflegeheime sowie in Bussen und Bahnen. Die Isolationspflicht gilt in der Hansestadt für fünf Tage. Für den Besuch von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist darüber hinaus ein negativer Test erforderlich.

Hessen

Hessen bleibt ebenfalls bei seinem Coronakurs und hält an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Nahverkehr fest. Eine Aufhebung ist aktuell nicht geplant, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums in Wiesbaden mit. Sozialminister Kai Klose (Grüne) hatte diese Haltung bereits Mitte November damit begründet, dass die Menschen in den Bussen und Bahnen im Nahverkehr teilweise sehr eng zusammenkommen. Ein Mund-Nase-Schutz biete dabei eine gute Vorsorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus, stelle aber einen verhältnismäßig geringen Eingriff in die Grundrechte der Menschen dar.

Abgeschafft ist allerdings die Isolationspflicht. Infizierte müssen stattdessen außerhaus fünf Tage lang Masken tragen und dürfen Kliniken und Altenheime nicht betreten.

Mecklenburg-Vorpommern

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) hält in Mecklenburg-Vorpommern zunächst weiter an der Maskenpflicht und der Isolationspflicht fest. Die Isolierung gilt für zehn Tage, oder freigetestet für fünf Tage. Die Maskenpflicht gilt in Bussen und Bahnen sowie in Praxen, Altenheimen und Kliniken.

Niedersachsen

In Niedersachsen gilt die Isolationspflicht noch bis zum 31. Januar 2023, ein früheres Ende ist nicht geplant. Auch die Maskenpflicht im ÖPNV wackelt nicht: »Es ist derzeit nicht geplant, an der geltenden Maskenpflicht im ÖPNV etwas zu ändern«, teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums mit.

Nordrhein-Westfalen

NRW hält an Masken- und Isolationspflicht ebenfalls fest, die Corona-Verordnung des Landes gilt noch bis zum Ende des Jahres. Änderungen an den aktuellen Regelungen seien aufgrund der stagnierenden Corona-Infektionszahlen aktuell »nicht angemessen«, heißt es von Seiten der Landesregierung. Außerdem: Würde eine Maskenpflicht im ÖPNV entfallen, sei es den Bürgerinnen und Bürgern »schwer zu vermitteln, warum sie in den Zügen des Fernverkehrs eine Maske tragen müssen«, so eine Sprecherin.