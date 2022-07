Zuletzt verzögerte sich die Fertigstellung des Gutachtens, das eigentlich am 30. Juni hätte veröffentlicht werden sollen. Im Vorfeld hatte der Chef des Sachverständigenrates Stefan Huster die Erwartungen an das Gutachten bereits gedämpft. »Wer eine Liste mit einem Plus oder einem Minus hinter allen einzelnen Maßnahmen für ›wirksam‹ oder ›nicht wirksam‹ erwartet, der wird enttäuscht sein«, sagte Huster dem SPIEGEL. »Unsere Perspektive ist grundsätzlicher und betrachtet die Strukturen, im Sinne einer guten Vorbereitung auf eine Pandemie.«