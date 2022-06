Die Zahl der Neuinfektionen schnellt wieder in die Höhe, längst drängen die Grünen auf eine Neubewertung des Coronakurses. Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will Maßnahmen so früh wie möglich wieder diskutieren. In der Ampel bremste bisher vor allem die FDP – und verwies auf ein erwartetes Gutachten eines Sachverständigenrats zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen.