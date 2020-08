Ministerpräsidentin Dreyer über Corona-Maßnahmen "Es ist nicht die Zeit für weitere Lockerungen"

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer will den Wirrwarr an Corona-Regelungen eindämmen - und fordert härtere Konsequenzen für Urlauber, die trotz Reisewarnung in Risikogebiete fahren.

Ein Interview von Matthias Bartsch