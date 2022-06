Seither ist es nicht besser geworden. Es sind, mal wieder, keine Wochen für Liberale mit schwachen Nerven.

Parteichef Christian Lindner und seine Spitzenleute können nur zusehen, wie die FDP sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in Schleswig-Holstein aus der Regierung in die Opposition wechselt – in beiden Ländern bahnen sich schwarz-grüne Bündnisse an. Aber auch im Bund läuft es nicht rund, in Umfragen sanken die Freien Demokraten nach den Landtagswahlen zuletzt auf acht Prozent ab. Bei der Bundestagswahl hatten sie noch 11,5 Prozent erreicht.