Kindergrundsicherung soll 2025 ausbezahlt werden

Zugleich kündigte sie finanzielle Unterstützung für Familien an – die jedoch erst in einigen Jahren greifen soll. Paus will Anfang des nächsten Jahres die Kindergrundsicherung auf den Weg bringen. »Die Eckpunkte für die Kindergrundsicherung will ich im kommenden Januar vorlegen, bis Ende 2023 soll dann der Gesetzentwurf stehen. Die ersten Auszahlungen der Kindergrundsicherung wird es dann 2025 geben«, sagte die Ministerin.

Die Ampelregierung will in der neuen Kindergrundsicherung diverse Familienleistungen wie das Kindergeld bündeln. In der Folge soll es einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag für alle Kinder und Jugendlichen geben.