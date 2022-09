In Deutschland zielten die Ampelmaßnahmen darauf ab, vulnerable Gruppen zu schützen. Dafür seien Maskenregelungen insbesondere in vulnerablen Bereichen geschaffen worden. Weitere staatliche Verschärfungen seien daher nicht gerechtfertigt. »Bei Joe Bidens Äußerungen spielen die anstehenden Wahlen sicher eine Rolle. Er versucht offenbar, im Hinblick auf die Midterm Elections Zustimmung zu generieren.« Am 8. November stehen in den USA die Zwischenwahlen zum Kongress an.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht Deutschland dagegen im »Übergang von der Pandemie zur Endemie« und hält derzeit keine weiteren Schutzmaßnahmen gegen Corona für nötig.