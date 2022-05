Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ) hat angekündigt, für 830 Millionen Euro weitere angepasste Coronaimpfstoffe zu bestellen . In der Union stößt diese Ankündigung auf Ärger. Zumal die größte Oppositionsfraktion im Bundestag gerade eine Antwort auf eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zu den Impfstoffbeständen erhalten hat. Das Dokument liegt dem SPIEGEL vor.

In ihrer Antwort erklärt die Regierung, dass laut Stand vom 31. März in den Lagern des Bundes über 70 Millionen Impfstoffdosen vorhanden sind:

Internationale Impfstoffallianz nimmt kaum Spenden an

Auch Impfstoff als Spende an andere Länder abzugeben, ist offenbar keine Option. Die internationale Allianz COVAX nimmt wegen gesunkener Nachfrage nur dann noch Spenden an, wenn andere Länder bereits die Annahme bestätigt haben. Auch direkte Spenden Deutschlands an einzelne Staaten umfassten zuletzt maximal acht Millionen Dosen. »Deutschland wird auf seinen Impfstoffüberschüssen größtenteils sitzen bleiben«, befürchtet Sorge. »Der Minister hat sich in seinem Einkaufsrausch verschätzt.«