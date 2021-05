Weltgesundheitsgipfel Von der Leyen kündigt Spende von 100 Millionen Impfdosen an

In Deutschland nimmt die Corona-Impfkampagne Fahrt auf, doch in vielen Ländern gibt es noch fast gar keinen Impfstoff. Bis Jahresende will die EU armen Staaten und dem Programm Covax 100 Millionen Dosen geben.