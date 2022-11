Kritik von Lauterbach

Die vier Bundesländer hatten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits Ende September in einem gemeinsamen Schreiben aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das Robert Koch-Institut (RKI) seine Isolationsempfehlungen für Coronainfizierte ändert. Lauterbach hatte dies damals umgehend zurückgewiesen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte aber bereits darauf hingewiesen, dass die Länder sich über die RKI-Empfehlung hinwegsetzen können.

Lauterbach kritisiert nun die angekündigten Pläne der Bundesländer. »Das kommt jetzt zur Unzeit und findet nicht die Billigung der Bundesregierung«, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Er sprach von einem Fehler und warnte vor einem »Flickenteppich« mit verschiedenen Isolationsregeln in den Bundesländern.