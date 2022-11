Anders als sonst finde die WM in der kalten Jahreszeit statt, erläuterte Streeck. »Wir können nicht mehr – wie in den vergangenen Jahren – draußen im Freien die Spiele schauen, zum Beispiel beim Public Viewing, sondern werden in Innenräumen sein«, sagte er. Dabei sitze man eng zusammen, die Belüftung sei oft schlecht. Zudem falle die Verlagerung genau in eine Zeit, in der sowieso vermehrt Infektionen zu beobachten seien – nicht nur mit Corona. Daher rechne er während der WM mit mehr Erkrankungen.