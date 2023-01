Aufgrund bundesinfektionsschutzrechtlicher Regelungen bleibt es dagegen weiterhin bei der FFP2-Maskenpflicht unter anderen in Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowie für Patienten und Besucher von Arztpraxen – nach aktuellem Stand bis zum 7. April.

Bundesweite Regeln könnten früher fallen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Vorgaben zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung am Arbeitsplatz aber bereits am 2. Februar, und damit zwei Monate früher als vorgesehen, beenden. Das geht aus einem Referentenentwurf des Ministeriums für eine Verordnung hervor, der in Berlin bekannt wurde.