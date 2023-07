Als sich abzeichnete, dass der Markt geflutet wurde, trat das Gesundheitsministerium von vielen Kaufverträgen aus dem Verfahren zurück – oft mit der Begründung, die Masken wiesen Qualitätsmängel auf. Nicht alle Anbieter ließen das auf sich sitzen und zogen vor Gericht.

Sie alle werden nicht gleichzeitig entschieden – aber was diese Woche geurteilt wurde, könnte ein Zeichen sein, was dem Gesundheitsministerium bevorsteht: So kam den Angaben zufolge in einem der Verfahren ein vom Gericht bestellter Sachverständiger zu dem Schluss, dass die Masken mitnichten mangelhaft seien – und der Lieferant zu bezahlen sei. Ein weiterer darf den in seinem Fall gezahlten Kaufpreis behalten und muss auch nicht den Nachweis bringen, dass seine Masken den Anforderungen genügen: Das Ministerium hätte ihm eine Frist setzen müssen, um die angeblich mangelhaften Masken zu ersetzen – was es nicht tat.