In deutschen Talkshows ist seit Beginn der Coronakrise wohl niemand so gefragt wie er: Karl Lauterbach. So hat er sich quasi ins Ministeramt getalkt und getwittert. Mit seinen Warnungen und Forderungen nach strikteren Maßnahmen hat er viele überzeugt, er wäre der beste Mann für den Posten des obersten Pandemie-Managers.

Doch in den letzten Monaten enttäuschte Lauterbach viele seiner Fans: Die Maskenpflicht fiel, er verwirrte mit einer Neuregelung der Isolationszeiten und konnte sich bei der Debatte über eine Impfpflicht nicht durchsetzen.

Jetzt steht er wohl vor seiner bislang schwersten Aufgabe. Denn in den nächsten Wochen entscheidet sich, wie Deutschland für den Coronawinter gerüstet sein wird. Karl Lauterbach muss gemeinsam mit Bundesjustizminister Marco Buschmann ein neues Infektionsschutzgesetz vorlegen.

»Dieses Mal hat er im Kanzleramt versucht klarzumachen, dass er Rückendeckung braucht«, sagt SPIEGEL-Autor Markus Feldenkirchen im Podcast über den Gesundheitsminister. »Ob er die dieses Mal bekommt, ist die spannende Frage der kommenden Wochen.«

