Schutz für Alte und Geschwächte Verfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Pflege-Impfpflicht ab

Es waren Beschwerden von rund 300 Klägerinnen und Klägern eingegangen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat in einer Eilentscheidung die Impfpflicht in Kliniken und in der Pflege zunächst gebilligt.