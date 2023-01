Coronavirus Ärztevertreter drängen auf Ende der Maskenpflicht in Praxen

In Bayern und Baden-Württemberg müssen Beschäftigte in Arztpraxen ab Februar keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Nun fordern die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Deutsche Hausärzteverband sowie andere Branchenvertreter ein Ende der Corona-Maskenpflicht in Praxen auch in den restlichen Bundesländern. »Es ist folgerichtig, die Maskenpflicht in Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen aufzuheben, wie das Bayern nun angekündigt hat. Die anderen Bundesländer sollten sich diesem Schritt anschließen«, sagte der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). »Die pandemische Lage ist vorbei.«