Coronavirus in Deutschland Merkel befürchtet starken Anstieg der Infektionszahlen

Bundeskanzlerin Merkel hat sich nach SPIEGEL-Informationen sehr besorgt über die Entwicklung der Corona-Epidemie in Deutschland geäußert. Im CDU-Präsidium warnte sie vor "19.200 Infektionen am Tag" an Weihnachten.