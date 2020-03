Pressestimmen zur TV-Ansprache "Mehr Kraft als eine Höllenpredigt"

In ihrer TV-Ansprache appellierte die Bundeskanzlerin an das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung in der Coronakrise. Vielen ging das nicht weit genug. Höchstes Lob kommt vor allem von internationalen Medien.