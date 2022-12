Die Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder hatten am Montag vorerst keine neue Linie für Änderungen an den Coronaschutzvorgaben beschlossen. Die Ressortchefs hätten sich ausgetauscht, aber es gebe kein einheitliches Vorgehen etwa zur Maskenpflicht in Bus und Bahn, hatte eine Sprecherin des sachsen-anhaltischen Sozialministeriums gesagt. Die meisten Länder wollten die Maskenpflicht im ÖPNV bis Jahresende verlängern, einige darüber hinaus. Zum Teil solle aus der Pflicht eine Empfehlung werden. Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz inne.

Lauterbach appellierte nach SPIEGEL-Informationen in der GMK an die Länder, die Maskenpflichten im Nahverkehr beizubehalten. Neben Bayern kündigten demnach auch Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein an, die Maskenpflichten auslaufen lassen zu wollen. Länder wie Thüringen und Hessen wollten die Pflichten dagegen verlängern, merkten aber an, dass das schwierig sei, wenn andere sie abschafften.