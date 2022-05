Die Bundesregierung will allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern bis zum Herbst eine vierte Coronaimpfung ermöglichen und schafft dafür in großem Maßstab neuen Impfstoff an. »Wir möchten all denjenigen, die das brauchen oder wünschen, eine vierte Impfung anbieten«, verkündete Gesundheitsminister Karl Lauterbach.