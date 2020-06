+++ Livestream zum Corona-Ausbruch +++ Gütersloher Landrat Adenauer zur aktuellen Lage

In der Coronakrise ist in zwei Kreisen in NRW ein regionaler Lockdown in Kraft getreten. Restaurants und Geschäfte bleiben allerdings geöffnet. Landrat Sven-Georg Adenauer und ein Epidemiologe äußern sich zur aktuellen Lage.