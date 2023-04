Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sieht die Corona-Pandemie in Deutschland als beendet an. Mit Blick auf die Virus-Varianten, die Impfungen und die noch vorkommenden Klinikfälle könne man sagen, dass die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen sei, sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin. »Wir haben in Deutschland die Pandemie erfolgreich bewältigt und auch mit einer guten Bilanz.«