»Wenn wir so wie jetzt in den Herbst hineingingen, also ohne weitere Schutzmaßnahmen, ohne Masken, ohne alles, dann würde das bedeuten, dass die Fallzahlen stark steigen würden, aber auch die Intensivstationen überlastet würden«, sagte Lauterbach am Donnerstag bei einem Besuch in der US-Hauptstadt Washington der Nachrichtenagentur dpa. Gleichzeitig würde dann auch Personal in den Kliniken ausfallen. »Das ist wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt«, so Lauterbach. Unten brenne das Personal weg und oben die Patienten.