Nach der Entscheidung des Bundestags gegen eine Corona-Impfpflicht sieht Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) keinerlei Möglichkeiten mehr für einen weiteren Abbau der Eindämmungsmaßnahmen gegen die Pandemie. »Das, was wir an Lockerungen machen konnten, haben wir verbraucht«, sagte er am Freitag in Berlin. Für weitere Schritte gebe es »keinen Spielraum«.