Das Gesundheitsministerium und die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) haben ihren Streit über die Abrechnung von Corona-Bürgertests beigelegt. Dies teilten beide Seiten in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die Kassenärztlichen Vereinigungen werden demnach weiterhin die Abrechnungen der Testzentren entgegennehmen und Auszahlungen vornehmen, hieß es. Danach werden die Daten an den Bund weitergegeben, der Tests und Ergebnisse auf Plausibilität überprüft und Auffälligkeiten an die Ordnungsbehörden der Kommunen meldet.