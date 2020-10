Söder über Coronakrise "Wir sind dem zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen"

Die Zahlen in der Coronakrise steigen auch in Deutschland drastisch an. Nach einem Treffen von Bund und Ländern warnt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einem zweiten Lockdown. Auch Angela Merkel appelliert an die Bürger.