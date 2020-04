Pressestimmen zu den "Öffnungsdiskussionsorgien" "Merkels Kritik ist anmaßend"

Was für ein Wort: Kanzlerin Merkel will keine "Öffnungsdiskussionsorgien". Bei den Kommentatoren kommt das nicht gut an. "Bevormundung" nennen sie es - oder drastischer: "eine Unverschämtheit".