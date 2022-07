Der Gesundheitsminister hatte zuletzt gegenüber dem SPIEGEL gesagt, er rechne für den Herbst mit neuen Einschränkungen. »Der Herbst wird aus meiner Sicht schwierig werden, weil wir werden sehr schnell in eine Situation kommen, dass die Krankenhäuser zumindest auf den Intensivstationen, möglicherweise auch auf den peripheren Stationen also, so belastet sind, dass eine Überlastung droht«, sagte der SPD-Politiker. Welche Schutzmaßnahmen konkret wiedereingeführt werden könnte, ließ Lauterbach jedoch offen.

Weil warnt vor Unsicherheiten

Weil sagte indes zur generellen Einschätzung der Pandemie: »Alles, was ich höre, lässt sich in einem einfachen, kleinen Satz zusammenfassen: Wir wissen es noch nicht.« Es gebe derzeit eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass man es im Herbst weiter mit einer Omikron-Variante, in welcher Ausprägung auch immer, zu tun haben werde. »Das würde heißen, dass es zu vielen Infektionsfällen käme, wir uns aber keine allzu großen Sorgen um unser Gesundheitswesen machen müssten.« Das wäre die positive Variante. »Aber niemand schützt uns davor, dass morgen irgendwo auf der Welt eine neue Virusmutation auftaucht und wir übermorgen den ersten Fall in Deutschland haben werden.«