Kritik an Shutdown-Maßnahmen Tübingens OB Palmer drängt Merkel zu Lockerungen

Sollen die Corona-Regeln schon jetzt gelockert werden? Tübingens Oberbürgermeister Palmer drängt mit Amtskollegen in einem Brief an die Kanzlerin darauf. Das Sterben der Innenstädte sei »in vollem Gange«.