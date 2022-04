Bei der Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag liefern sich die Ampelpartner einen erbitterten Streit mit der Union. Zuletzt hatten Abgeordnete der Ampelfraktion sich auf einen gemeinsamen Antrag zu einer Impfpflicht ab 60 geeinigt und einer Beratungspflicht für alle ab 18. Für diesen sprach im Bundestag als erste Abgeordnete die SPD -Fraktionsvize Dagmar Schmidt. Gerade bessere sich zwar die Infektionslage, erklärt sie. »Es geht nicht um das, was ist, sondern das, was mit hoher Wahrscheinlichkeit im Herbst und Winter sein wird«, sagt sie. Ohne eine Impfpflicht drohe eine Überlastung des Gesundheitssystems.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion Tino Sorge entgegnete Schmidt: »Das, was Sie gesagt haben, kann ich nachvollziehen. Teilweise.« Aber die Union habe schon vor Wochen einen Kompromiss auf den Tisch gelegt. Da könne die Ampel nicht erwarten, dass man ihr helfe, weil sie nicht allein Mehrheiten organisieren könne.

Aus der Fraktion der Grünen kam die Nachfrage, wie es gelingen solle, mitten in eine Welle hinein zu impfen. Alle Experten sagten, man müsse Vorsorge treffen, will ein Abgeordneter von Sorge wissen.

Die Union wolle zunächst eine belastbare Datengrundlage in Form eines Impfregisters. Er freue sich, dass das auch von der Ampel aufgenommen worden sei. Aber: »Es ist eben kein Kompromissvorschlag«, sagte Sorge.

»Wir wollen keinen dritten Coronawinter«, beginnt kurz darauf FDP-Politiker Andrew Ullmann . Er hatte zunächst mit einer Gruppe für eine Beratungspflicht gestritten und eine Impfnachweispflicht ab 50. Inzwischen hat er sich mit der anderen Gruppe für eine Impfpflicht ab 18 geeinigt. Dann richtet er sich an seinen Parteikollegen. »Lieber Wolfgang, es geht uns hier nicht um Fremdschutz, es geht um Selbstschutz.« Der Schutz des Gesundheitssystems sei auch Selbstschutz.

Kurz darauf stand FDP -Fraktionsvize Wolfgang Kubicki am Rednerpult. Er will dafür sorgen, dass es keine Impfpflicht gibt. Die Impfpflicht sei verfassungsrechtlich ein Problem und werde deshalb auch nicht kommen. »Es ist nicht die Aufgabe des Staates Erwachsene gegen ihren Willen zur Impfung zu zwingen«, sagt Kubicki.

Nach der Aussprache im Plenum soll zunächst eine Abstimmung über die Geschäftsordnung erfolgen. Bislang konnte demnach keine Einigung über die Reihenfolge erzielt werden, in der die Anträge abgestimmt werden. Die Reihenfolge ist eine taktische Maßnahme: In der Regel wird der Antrag im Bundestag zuerst abgestimmt, der am weitesten geht. Ob das eine – oder aber keine Impfpflicht ist, darüber sind die Abgeordneten noch nicht einig. Wenn der Ampelantrag zur Impfpflicht als letzter abgestimmt werden sollte, könnten sich Abgeordnete noch umentscheiden, wenn die Anträge vorher keine Mehrheiten erhalten.