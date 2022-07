Am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein fallen so viele Arbeitskräfte wegen des Coronavirus aus, dass die Klinik in Kiel und Lübeck Stationen dichtmachen musste. Nun fordert FDP-Vize Wolfgang Kubicki kürzere Quarantänezeiten. »Je schneller die Menschen wieder in ihren Dienst zurückkehren können, desto besser ist es«, sagte er im Deutschlandfunk .