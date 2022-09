Bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus ist eine Stichwahl zwischen dem SPD-Bewerber Tobias Schick und dem AfD-Kandidaten Lars Schieske notwendig. Keiner der sieben Kandidaten erhielt am Sonntag die absolute Mehrheit der Stimmen. Schick lag im ersten Wahlgang mit 31,8 Prozent vor Schieske (26,4 Prozent). Damit kommt es am 9. Oktober zur Stichwahl.