Cottbus, zweitgrößte Stadt in Brandenburg, hat am Sonntag in einer Stichwahl den künftigen Oberbürgermeister gewählt. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen. Nach Auszählung von über der Hälfte der 106 Wahlbezirke liegt SPD-Kandidat Tobias Schick klar vor seinem Mitbewerber Lars Schieske von der AfD. Den Zahlen des Stadtportals cottbus.de zufolge lag Schick mit rund 20 Prozent der abgegebenen Stimmen vor Schieske.