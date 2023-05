»Wir haben unsere Mitte gefunden«, sagte Söder über seine Partei in seiner der Abstimmung vorausgehenden Rede. »Wir sind wieder so nah beieinander wie lange nicht.« Die Bilanz nach fünf Jahren Regierungszeit sei positiv. »Wenn man Menschen in anderen Bundesländern fragt, wo sie gern leben möchten anstatt in ihrer Heimat: dann sagen nahezu alle: Wenn ich woanders leben möchte, dann in Bayern.«