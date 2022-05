Die Ehe und die traditionelle Familie waren der CSU seit je heilig. Kaum jemand setzte sich so konsequent und so leidenschaftlich für sie ein. Wer etwas anderes behauptet, ist ein hinterfotziges Schandmaul.

Wladimir Putins Armee blamiert sich in der Ukraine, Russland steht in der Welt fast ohne Freunde da, die Wirtschaft ist anfällig, und die gebildete Jugend flieht in Scharen. Ist nicht nur Russlands Militär wie ein Potemkinsches Dorf, sondern auch sein Machtsystem? Und macht das die Atommacht bedrohlicher?

Zur Vermeidung künftiger Einzelfälle wäre nun ein Strategiewechsel angebracht. Um sich all die Schmerzen, Ausraster und Unannehmlichkeiten in Zukunft zu ersparen, sollte die CSU eventuell umdenken und mit der Zeit gehen. Einfach aus der Not eine Tugend machen, in die Offensive kommen. Schluss mit der heimlichen Fremdschnackselei, stattdessen freie Liebe im Freistaat.

Die Blaupause ist längst vorhanden. Sie stammt von einer Frau, die ebenfalls mal CSU-Vorsitzende werden wollte. Die ehemalige Fürther Regionalpolitikerin Gabriele Pauli (der Boulevard nannte sie »Latex-Landrätin«) kandidierte damals mit dem damals verstörenden Vorschlag einer Ehe auf Probe. Nach sieben Jahren wäre automatisch Schluss. Es sei denn, die Ehepartner würden sich über eine Verlängerung einig, dann folgten weitere sieben Jahre.