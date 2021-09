Nach Razzia im Finanzministerium Laschet wirf Scholz unangemessenes Verhalten vor

Die CSU hat den angeschlagenen Unionskanzlerkandidaten Laschet mit Jubel und langem Applaus auf ihrem Parteitag in Nürnberg empfangen. Der CDU-Chef griff in seiner Rede sogleich seinen sozialdemokratischen Kontrahenten an.