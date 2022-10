Die Staats- und Regierungschefs der G20-Staaten treffen sich Mitte November auf der indonesischen Insel Bali. Der Kanzler will Mitte kommender Woche mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking reisen.

Heusgen sagte mit Blick auf die Rolle Pekings in der Ukraine-Krise: »Die Hoffnung aber, China aus dem russischen Feld herauszuholen, ist eine Illusion.« Russland sei für China ein sehr wichtiger Rohstofflieferant. Durch seine Selbstisolation von Europa und Nordamerika sei Moskau abhängiger von China geworden. »Das passt Präsident Xi Jinping.« Russland schlüpfe immer mehr in die Rolle einer »Tankstelle Chinas«, so Heusgen.