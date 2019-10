CSU-Parteitag AKK langweilt, die Frauenquote spaltet

Die beiden schwarzen Limousinen mit dem Berliner Kennzeichen und dem Blaulicht stehen schon an einem Hintereingang der Olympiahalle. Doch Annegret Kramp-Karrenbauer muss noch warten, drinnen debattieren die Delegierten der Schwesterpartei.

Um 12.22 Uhr, deutlich nach der geplanten Zeit, fährt die kleine Kolonne vor dem Haupteingang vor, die Parteivorsitzende steigt aus. "Verzeihung", entschuldigt sich Markus Söder für die Verspätung. "Grüß dich", sagt die CDU-Vorsitzende, und: "Frauenquote". Sie habe den Parteitag im Livestream verfolgt, parallel zur Brexit-Debatte.

Dann geht es hinunter in die Halle und auf die Bühne. Söder bedankt sich noch einmal für AKKs Geduld. "Herzlich willkommen bei der CSU." Ansonsten wolle er keine großen Vor- oder Nachreden zum Vortrag einer CDU-Vorsitzenden halten: Damit habe man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht.

Söder bezieht sich auf den Parteitag 2015, als Horst Seehofer in einer Münchner Messehalle die Gastrednerin Angela Merkel auf großer Bühne abkanzelte. Diese Zeiten, so wollen CDU wie CSU vermitteln, lägen Lichtjahre zurück. "Wir halten zusammen", sagt Söder. Und AKK später in ihrer Rede: "Wir können es gut machen, wenn wir es getrennt machen, aber wir können es besser machen, wenn wir es gemeinsam machen."

AKK und Söder bleiben untergehakt

Die Harmonie-Demonstration gelingt, aber sie bleibt blutleer. Die CDU-Vorsitzende hat wenig im Portfolio, was bayerische Delegierte begeistert. Sie führt Estland als großes Vorbild an, dort sei man sehr weit mit der papierlosen Verwaltung. Dann spricht AKK über außenpolitische Themen. Die Lage in Nord-Syrien werfe die "Frage nach der Verlässlichkeit unseres stärksten Bündnispartners" auf, der Nato-Partner Türkei setze auf Gewalt anstatt auf Diplomatie.

"Du hast uns heute begeistert", sagt Söder. Der allenfalls höfliche Applaus seiner Parteifreunde stützt diese Interpretation nicht. Doch die beiden Unionsvorsitzenden bleiben einstweilen untergehakt. Morgen sehe man sich wieder im Koalitionsausschuss, sagt Söder noch.

Allerdings sind die CSU-Delegierten beim Auftritt der Gastrednerin emotional schon etwas erschlafft. Zuvor haben sie lange über das Reizthema Frauenquote diskutiert - nicht etwa über eine Quote für eine künftige Kanzlerkandidatur, sondern in eigenen Parteigremien. Und die Sache ging nicht so aus, wie es sich ihr selbstbewusster Vorsitzender Söder wünscht.

Zwar nimmt der Parteitag mit sechs Gegenstimmen den Reformantrag an, jedoch lediglich mit einer Soll-Klausel für die Frauenrepräsentation in den unteren Parteigremien. Söder und sein Generalsekretär Blume hatten eine verbindliche Zahl vorgeschlagen. Am Ende erspart ein Kompromissvorschlag der Frauen-Union der Parteiführung eine mögliche Schlappe in einer Sache, die Blume sogar als "Existenzfrage" bezeichnet.

"Machen Sie mich nicht zur Quotenfrau"

Rund 30 Delegierte melden sich zu Wort, darunter viele der mächtigen Bezirksvorsitzenden, Ilse Aigner, Andreas Scheurer, Alfred Füracker, Parteilieblinge wie Barbara Stamm oder Manfred Weber. Doch gelingt es ihnen nur mit Mühe, eine Revolte der Basis abzufedern.

Die CSU hat bereits seit Jahren eine Frauenquote, auf Bezirks- und Vorstandsebene sollte sie von 40 auf 50 Prozent ausgeweitet werden. Außerdem sollten die bewährte 40 Prozent-Quote auf Kreisvorstandsebene neu eingeführt werden. Also genau dort, wo die Parteibasis eher nicht dem neuen CSU-Leitbild "jünger, weiblicher, digitaler" entspricht.

"Wir können als CSU nur attraktiv sein, wenn in unserer Partei Männer und Frauen gleichermaßen sichtbar sind," schwört die Vorsitzende der Frauen-Union, Ulrike Scharf, das Plenum ein. Doch viele Redner, darunter auch Frauen selbst, sehen eine fixe Quote dazu nicht als geeignetes Instrument.

Holm Putzke, Kreisvorsitzender aus Passau, sagt: "Wir werden dann gewählt, wenn wir gute politische Arbeit machen". Und weiter: "Ich will nicht, dass sich die Wähler fragen müssen, ob bei uns das fähigste Personal sitzt oder das quotenkonformste." Die Delegierten folgen Putzkes Vorschlag, über die Frauenquote in geheimer Wahl abzustimmen, wozu es letztlich nicht kommt.

Eine Quote sei "Schwachsinn", argumentiert Hannah Lotze von der JU Berchtesgadener Land. "Das Narrativ vom bösen Mann, der Frauen nicht hochkommen lässt", das treffe für ihre Partei so nicht zu. Wiebke Hönicke, die als Offizierin bei der Bundeswehr arbeitet, ruft in den Saal: "Bitte machen Sie mich nicht zu einer Quotenfrau." Sie sei zu dem geworden, was sie ist, "weil ich Leistung gezeigt habe." In den Gremien müsse Verständnis geweckt werden, sagt der Bundestagsabgeordnete Max Straubinger. "Uns helfen keine Quoten."

Fliehkräfte in der eigenen Partei

Es ist eine mitreißende Diskussion, allerdings eine für den Parteivorsitzenden heikle. Söder erklimmt selbst noch einmal die Bühne. "Es hat keinen Sinn, mit der Brechstange zu agieren", so Söder. Die Brechstange und sonstiges Kriegsgerät sollten wieder eingepackt werden. "Wir brauchen ein Signal der Gemeinschaftlichkeit und nicht der Spaltung."

Söder führt an, dass der Eindruck fatal wäre, in der CSU kämpften Frauen gegen Männer. Die Gesellschaft veränderte sich, die Zeit bleibe nicht stehen. Söder erinnert an jüngste Wahlergebnisse: "Bei den ganz jungen Frauen schneiden wir verheerend ab."

Die Delegierten diskutieren noch im Hinausgehen weiter, es geht dabei nicht um die Schwesterpartei und deren Vorsitzende. Die Fliehkräfte in der eigenen Partei, auch das eine Erkenntnis des CSU-Parteitages, sind nichts, was AKK exklusiv beschäftigt. Auch in der CSU sind sie vorhanden, zwischen Stadt und Land, zwischen den Geschlechtern und den Generationen.

Obwohl noch eine Menge Anträge abzustimmen wären, beendet die Sitzungsleitung den CSU-Parteitag vorzeitig. "Es war ein spannender Vormittag", sagt Markus Söder. Er meint wohl nicht die Rede von Annegret Kramp-Karrenbauer.