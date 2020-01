Rückzug als Bürgermeisterkandidat CSU-Spitze will muslimischen Unternehmer umstimmen

Ein Muslim als Bürgermeisterkandidat für die CSU? Dagegen regte sich in einem Ortsverband so massiver Widerstand, dass der Kandidat zurückzog. Die Parteispitze mag das so nicht hinnehmen.