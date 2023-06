In der Cum-ex-Affäre geht es um Scholz' Rolle in seinen früheren Ämtern als Erster Bürgermeister Hamburgs und Finanzminister. Die Warburg-Bank hatte mithilfe illegaler Cum-ex-Aktiengeschäfte zu Unrecht Steuergutschriften erhalten – die Opposition vermutet politische Einflussnahme. CDU und CSU wollen mit dem Ausschuss aufklären, was Scholz damals mit der steuerlichen Behandlung der Geschäfte der Warburg-Bank zu tun hatte. Scholz bestreitet jegliches Fehlverhalten.