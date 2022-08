In der Hamburger Bürgerschaft befasst sich ein Untersuchungsausschuss mit der Sache. Am Freitag war Scholz dort zum zweiten Mal als Zeuge befragt worden. Wie schon bei seiner ersten Befragung bestritt er eine politische Einflussnahme auf die Entscheidungen der Finanzbehörden. An drei persönliche Gespräche mit den Warburg-Eignern, die aus seinem Terminkalender hervorgehen, habe er keine Erinnerung. (Lesen Sie hier, wie Scholz im Ausschuss auftrat)