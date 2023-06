»Dann muss letztlich Karlsruhe entscheiden«

Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Ampelmehrheit im Geschäftsordnungsausschuss den Antrag der Union auf Einsetzung des Untersuchungsgremiums abblitzen lässt. Und dann wollen CDU und CSU das Verfassungsgericht entscheiden lassen, wie weit der Untersuchungsauftrag gefasst sein darf.

Die Ampel äußere sich nicht, was an den einzelnen Fragen nicht in Ordnung sein solle, moniert Patrick Schnieder (CDU), Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, auf Anfrage des SPIEGEL. »Wie sollen wir auf Bedenken reagieren, die uns nur allgemein und ohne Bezug zu konkreten Formulierungen vorgehalten werden?« Es bleibe bei »pauschaler Ablehnung der Mehrheit der Fragen«. An einer Teileinsetzung des Ausschusses werde man nicht mitwirken, ansonsten würde das Minderheitsrecht ausgehöhlt. »Dann muss letztlich Karlsruhe entscheiden.«