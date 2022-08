In einem Schließfach des früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs wurden angeblich 200.000 Euro gefunden , möglicherweise steht das Geld mit dem sogenannten Cum-ex-Skandal um die Hamburger Warburg-Bank in Verbindung. Die Steueraffäre erhöht nun erneut den Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Doch dieser wusste nach Angaben seines Sprechers nichts von der Summe im Besitz seines Parteikollegen: Das könne er ausschließen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nun in Berlin.