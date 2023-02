Cum-ex-Skandal in Hamburg Verfassungsschutz äußerte Bedenken über Chefaufklärer in Scholz-Affäre

Ausgerechnet ein SPD-Mann ist in Hamburg oberster Aufklärer in der Cum-ex-Affäre von Olaf Scholz. Dass der Verfassungsschutz Zweifel an dessen Vertrauenswürdigkeit äußert, verheimlichte die Bürgerschaft den Abgeordneten.

und Oliver Schröm Von den manager-magazin-Redakteuren Oliver Hollenstein