Konservative gelten gemeinhin als mittelgutgelaunt und zukunftsskeptisch, es gehört zu ihrem Wesen. In der vergangenen Woche indes fanden sich gleich mehrere Momente, die – wider dieses Naturell – ein gewisses Maß an Hoffnung verbreiten. In der seltsamen Stimmung unseres Landes, die an den Rändern gärig und systemfeindlich, doch ansonsten viel besser als die allgemein beklagte Lage ist, in dieser Stimmung also häutet und härtet sich ein neuer Strang. Er sagt: Es ist jetzt auch mal gut. Enough is enough.