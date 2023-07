In den Jahren darauf führte er mehrmals mit den Spezialkräften Einsätze in Afghanistan durch. Baehr gilt als profilierter Eliteoffizier, er absolvierte verschiedenste Positionen in der Bundeswehr, dem Wehrressort, aber auch auf internationaler Ebene. Von 2013 bis 2017 kommandierte er den Eliteverband KSK in Calw, der in den Jahren darauf wegen rechtsextremer Umtriebe in die Schlagzeilen geriet.