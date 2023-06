»Wir haben es bisher nicht geschafft, den Menschen unsere Alternativen, zum Beispiel beim Thema Heizen, präziser aufzuzeigen. Wir müssen klarer darlegen, wohin wir wollen«, sagte Günther. Zugleich betonte er aber, die AfD sei als rechtsextreme Partei »auf keiner politischen Ebene Ansprechpartner für uns«.

Günther kritisiert regierungsinterne Opposition durch FDP

In Thüringen hatte das diese Woche mitunter anders geklungen. Mit dem Bürgermeister von Waltershausen, Michael Brychcy, sprach sich ein Unions-Kommunalpolitiker für eine Zusammenarbeit mit der AfD in Sachfragen aus. Anders komme man auf Kommunal- oder Landesebene im Osten gar nicht mehr voran. »Nicht alle in dieser Partei sind Faschisten«, sagte Brychcy dem Sender MDR .