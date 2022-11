Apropos Ansporn. Das Ziel des Bürgergeldes und der »Kooperation« mit dem Jobcenter besteht wie bei Hartz IV darin, die Menschen in klassische Arbeitsverhältnisse zu bringen. Die Vermittlung soll allerdings jetzt »auf Augenhöhe« passieren, es soll keinen Zwang geben, jedweden Job anzunehmen. Weil zwei Drittel aller Langzeitarbeitslosen keine Berufsausbildung haben, soll stärker auf Aus- und Weiterbildung gesetzt werden. Es gibt eine »Weiterbildungsprämie« in Höhe von 150 Euro. Dahinter steckt immer noch der Gedanke, der ja auch hinter der Hartz-Gesetzgebung stand, dass es den Menschen an Willen, an der richtigen Beratung, dem richtigen Coaching oder der richtigen Ausbildung fehlt. Vielleicht hilft das manchen, der sanfte Druck. Doch angesichts des Beschäftigungsbooms in den letzten Jahren, ahnt man, dass bei vielen wohl noch andere Hindernisse und Hürden bestehen, die man nicht weg-coachen kann.

Eine große Zahl von Menschen im Hartz-IV-System kann nicht arbeiten, weil sie krank sind. Ein großer Teil der Hartz-IV-Bezieher sind Bezieherinnen, Frauen, die Angehörige pflegen oder sich um mehrere Kinder zu Hause kümmern, für die es an Betreuungsmöglichkeiten fehlt. Wie viele Menschen das betrifft, ist unklar. Laut einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung weist jeder dritte Hartz-IV-Bezieher eine psychiatrische Diagnose auf. Doch die Zahlen beziehen sich auf 2011, neuere gibt es nicht. Wenn man sich insgesamt anguckt, wie stark die Diagnosen psychischer Krankheiten gestiegen sind, ist das wahrscheinlich auch unter Hartz-IV-Beziehern der Fall. Hinzu kommen die Geflüchteten aus der Ukraine, wo viele Mitarbeiterinnen in den Jobcentern inzwischen merken, dass man Menschen aus einem Kriegsgebiet nicht einfach benutzen kann, um die Probleme des Arbeitsmarkts in Deutschland zu lösen. Viele sind schwer traumatisiert, mit den Gedanken verständlicherweise in ihrer Heimat. Aber das sind schon wieder ganz neue Probleme. Und das Bürgergeld soll ja erstmal die Dämonen von vor 20 Jahren vertreiben.